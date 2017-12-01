Экс-игрок "Шахтера" Шевчук может стать главным тренером черниговской "Десны" - FootballHub

Тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь может уйти в отставку, сообщает FootballHub со ссылкой на свои источники.

Главными претендентами на место наставника черниговцев есть Вячеслав Шевчук и Юрий Максимов.

Шевчук объявил о завершении карьеры 27 декабря 2016 года. В настоящее время он является тренером команды U-17 Академии "Шахтера".

Максимов сейчас находится в творческом отпуске.