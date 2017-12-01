Экс-игрок "Шахтера" Шевчук может стать главным тренером черниговской "Десны" - FootballHub
13:37, 01 декабря 2017Футбол
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Нынешний тренер черниговской команды может уйти в отставку.
Шевчук или Максимов могут в ближайшее время возглавить "Десну" / facebook.com/footballhub
Тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь может уйти в отставку, сообщает FootballHub со ссылкой на свои источники.
Главными претендентами на место наставника черниговцев есть Вячеслав Шевчук и Юрий Максимов.
Шевчук объявил о завершении карьеры 27 декабря 2016 года. В настоящее время он является тренером команды U-17 Академии "Шахтера".
Максимов сейчас находится в творческом отпуске.
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