США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу

США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sky Sports.

Их единственным конкурентом в борбе за право проведения соревнований будет Марокко.

Эти две заявки были представлены до крайнего срока в четверг, 30 ноября. Соревнование впервые пройдут при участии 48 команд и, соответственно, увеличистя количество матчей и стадионов. Для одготовки турнира нужно больше времени.

Следующим этапом процесса выбора страны-хозяйки турнира является подача досье кандидатуры, запланированная на 16 марта 2018 года.

Окончательное решение будет принято ФИФА на Исполкоме в Москве, 13 июня 2018 года, за день до старта ЧМ-2018.