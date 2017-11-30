Президент СК "Днепр-1" Береза: Руденко - нечистоплотный человек, который использует благородные понятия участников войны для своих дивидендов

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза ​​рассказал подробно о людях, которые ответственны за скандал с футболками, которые якобы отказались надевать футболисты «Шахтера» перед матчем с «Олимпиком», сообщает телеканал Футбол 1.

Директор фонда, который разжег скандал с футболками - это Руслан Руденко, человек с весьма сомнительной репутацией. Ранее его имя неоднократно упоминалось в контексте финансовых махинаций.

"Я скажу, что он нечистоплотный человек. Это как минимум. Там, где он - там всегда скандал. К сожалению, он использует благородные понятия участников войны на востоке, и это для меня большое сожаление. Создает проблему, а потом решает определенные дивиденды. А какие именно дивиденды - уже думайте: политические, денежные, экономические...", - отметил Береза

Читайте такжеПалкин: "Шахтер" не будет принимать участия в мероприятиях от всех организаций и фондов, если это не исходит от ФФУ"Что скрывается за именем Руслана Руденко? Я бы хотел, чтобы вы спросили у такого депутата из Черкасской области, как Голуб, которого он реально, даже не удобно говорить, подвел на деньги. Он глава Федерации футбола Черкасской области. Там довольно неприятная, вонючая история с деньгами, которые Руденко требовал и получил, но не отчитался", - добавил Береза.

"Футбол не может быть политикой. Футбол для меня - это игра миллионов. Футбол - это реабилитация. Для меня это жизнь. Патриотизм невозможно придумать, нарисовать, невозможно создать его видимость. Он делается тихо, спокойно. Выходя на поле, когда ты представляешь Украины или украинский клуб, бейся до конца, не сдавайся. Это для меня патриотизм", - подытожил президент СК "Днепр-1".

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Шахтер" обвинили в том, что команда перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" запретила детям, сопровождавшим игроков при выходе на поле одевать футболки с надписью "Мій тато - герой".

Позднее "Шахтер" опроверг свою причастность к якобы имевшему место инциденту, сославшись на статус гостевой команды, которая не имеет никакого отношения к организации матча и событий вокруг матча.