Палкин: "Шахтер" не будет принимать участия в мероприятиях от всех организаций и фондов, если это не исходит от ФФУ

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин рассказал о проведении акции на матче Кубка Украины "Шахтер" - "Верес" напомнил о том, что произошло во время игры прошлого тура УПЛ "Олимпик" - "Шахтер", которая проходила в Киеве на НСК "Олимпийский", сообщает официальный сайт донецкого клуба:

"Прежде всего разрешите поздравить наших болельщиков с выходом команды в полуфинал Кубка Украины. По ситуации хочу сказать следующее. На прошлой неделе, в четверг, мы получили письмо от ФФУ, которая предлагала сделать мероприятие, посвященное 26-й годовщине Вооруженных сил Украины. В этот же день мы дали свое добро на участие и сегодня успешно его провели", - начал гендиректор.

"К чему я это говорю? К тому, что хотел бы жестко заявить: наш клуб не будет принимать участия в мероприятиях от всех организаций и фондов, если это не исходит от Федерации футбола Украины. Мы будем участвовать в них только в соответствии с регламентом соревнований и только если эти мероприятия находятся «под зонтиком» ФФУ.

Почему мы так делаем? Вы прекрасно знаете о событиях, имевших место после матча с «Олимпиком», когда фонд был прибран к рукам братьями Суркисами с точки зрения того, чтобы дискредитировать наше имя по теме АТО… Сегодня вообще очень легко играть этой темой, и они, я думаю, просто хотели нас увести от проблемы Мариуполя. Вместо того чтобы поехать играть там в футбол, они решили заняться пиар-пропагандой. В наш клуб поступает очень много писем от фондов и организаций, с тем чтобы футболисты выходили на поле перед началом матча в тех или иных футболках, но, опять же, никто не знает, что это за организации и фонды. Задача Федерации футбола Украины и Премьер-лиги, когда они отдают нам письма по участию игроков в мероприятиях, прежде всего, проверять эти фонды, чтобы понимать, что они открыты, прозрачны и имеют нормальные взаимоотношения. А не так, как получилось после матча с «Олимпиком», когда возникли сложности и, скажем так, недопонимания", - отметил гендиректор донецкого клуба.

Читайте такжеИгроки "Шахтера": не очень нравится, когда людей делят на правильных украинцев и неправильныхОн также добавил, что хочет доподлинно рассказать, как все было. "В 10 часов в день игры было предматчевое совещание – стандартная процедура в соответствии с регламентом. Фонд, о котором мы сегодня говорим и который у всех на устах, – федерация футбола участников АТО. По большому счету ее представители кинули футболки и в грубоватом тоне сказала: вы, игроки, теперь будете выходить в этих футболках. Я хочу заметить: ни одного слова о детях не было вообще. Отмотаем ситуацию и вернемся к началу матча. Президент этого фонда, побывав в подтрибунных помещениях и поняв, что ситуация ему на руку и мы не вышли в его футболках, собрал их и побежал в центральную ложу стадиона, где сидели представители и нашего клуба. Там он с радостной улыбкой докладывал Кочетову: вот видите, все хорошо – они не вышли. В это время Кочетов, понимая, что происходит, что наши люди смотрят и все выглядит цинично и ненормально, пытался его убрать. К счастью, мы это все заметили. То есть все происходившее – спланированное, серьезное мероприятие. Повторюсь, сделано оно было для того, чтобы убрать тему Мариуполя и сконцентрироваться на нас, потому что сегодня очень легко играть на теме войны и АТО".

"По ситуации, которая была вчера - когда остановили автобус с командой. Я проанализировал очень много статей в интернет-изданиях и газетах. Радует одно то, что журналисты в 80 процентах случаев правильно трактовали произошедшее. Я выписал себе главные три слова, которые были во всех этих заголовках: наезд, угрозы и запугивание. О чем это говорит? Мы живем в цивилизованном обществе, и то, что происходило вчера, не лезет ни в какие рамки и ворота. Меня поразили и некоторые заголовки со словами «мужской разговор». Друзья, мужской разговор бывает, когда ты выходишь один на один. А когда 40 человек окружили троих ребят, игроков сборной Украины, это не мужской разговор, а немного другое. Мне в Facebook задавали много вопросов, что мы будем делать дальше и станем ли подавать заявление в органы. Друзья, послушайте: то, что происходило, видела вся страна! Если никого это не заинтересовывает – а смысл куда-то что-то подавать? Думаю, тот же национальный корпус, который это сделал, был сам того не подозревая втянут в интриги, которые исходят от собственников «Динамо» (Киев). Такова ситуация. Чтобы впредь не было никаких нареканий, еще раз повторюсь: во всех мероприятиях, которые будут проходить под эгидой ФФУ, наши ребята будут принимать участие", - добавил Палкин.

"Говорить с «Шахтером» на языке силы никто не будет. Мы не станем подчиняться силовым давлениям, махинациям и всевозможным популистским маневрам. Мы будем делать так, как подсказывает сердце. Я предлагаю, чтобы в будущем этого не было, работать в соответствии с регламентом и законами нашей страны. Если мы будем их соблюдать, думаю, никаких вопросов ни у кого не возникнет", - подытожил генеральный директор клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Шахтер" обвинили в том, что команда перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" запретила детям, сопровождавшим игроков при выходе на поле одевать футболки с надписью "Мій тато - герой".

Позднее "Шахтер" опроверг свою причастность к якобы имевшему место инциденту, сославшись на статус гостевой команды, которая не имеет никакого отношения к организации матча и событий вокруг матча.