Английские СМИ в шоке: база их сборной на ЧМ-2018 в России напоминает "конец света" (фото)

Журналист британского издания The Sun Нейл Эштон решил посетить место, где будет находиться тренировочный лагерь национальной сборной Англии во время чемпионата мира по футболу в России. Увиденное его просто ужаснуло.

Сборная Англии будет базироваться в городке Репино, который расположен на побережье Финского залива в 45 минутах езды от Санкт-Петербурга. Жить команда будет в гостинице ForRestMix.

Однако футболистам вряд ли захочется уходить за пределы своего жилища, - пишет журналист. Пейзажи города нельзя назвать никак иначе кроме как депрессивными. Да и сами условия в отеле далеко не комфортные. Здесь все ломается. Комнаты гостиницы напоминают спартанские условия. Тренажерный зал не соответствует XXI веку, все оборудование устарело. Более того, игрокам придется долго привыкать к разным российским традициям, одна из которых - подача минеральной воды комнатной температуры.

Что касается местных "живописных" пейзажей, то вначале журналист охарактеризовал Репино не иначе как "конец света", а позже детально расписал все минусы, так как плюсов там нет. В этом городе нечего делать и еще меньше - на что смотреть, - пишет журналист.

Повсюду валяются пустые бутылки из-под водки. К концу путешествия Нейла Эштона это перестало удивлять. "Единственное желание, которое появляется, если долго здесь находишься, - это жестко напиться", - пишет он.

Из того, чем можно было бы заняться в свободное время, - разве что ездить на горном велосипеде, иронизирует журналист. Футболистам сборной Англии да и любой другой сборной попросту нечего делать в Репино.