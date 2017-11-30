Кварцяный покинул пост президента "Волыни"
12:28, 30 ноября 2017Футбол
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64-летний специалист занимал эту должность с лета 2013 года.
Виталий Кварцяный / pfcstal.com
Виталий Кварцяный больше не является почетным президентом луцкой «Волыни», сообщает Sport Arena.
64-летний специалист занимал эту должность с лета 2013 года.
Ожидается и смена главного тренера команды.
В настоящий момент обязанности главного тренера "Волыни" исполняет Альберт Шахов, занявший этот пост в августе после отставки Ярослава Комзюка. Как стало известно, новым главным тренером волынян станет экс-наставник "Мира" из Горностаевки Виктор Богатырь.
Напомним, что Виталий Кварцяный в июле 2017 года покинул пост наставника команды.
После 22 туров первой лиги «Волынь» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.
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