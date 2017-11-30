Кварцяный покинул пост президента "Волыни"

Виталий Кварцяный больше не является почетным президентом луцкой «Волыни», сообщает Sport Arena.

64-летний специалист занимал эту должность с лета 2013 года.

Ожидается и смена главного тренера команды.

В настоящий момент обязанности главного тренера "Волыни" исполняет Альберт Шахов, занявший этот пост в августе после отставки Ярослава Комзюка. Как стало известно, новым главным тренером волынян станет экс-наставник "Мира" из Горностаевки Виктор Богатырь.

Напомним, что Виталий Кварцяный в июле 2017 года покинул пост наставника команды.

После 22 туров первой лиги «Волынь» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.