Невероятный гол Руни с центра поля в английской Премьер-лиге

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни оформил хет-трик в победном матче с "Вест Хэмом" 14-м туре английской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу "Эвертона". Один из мячей Руни забил с центра поля.

Об этом сообщает Goal.com.

Отметим, что Руни удалось оформить хет-трик впервые с 2011 года - тогда форвард еще выступал за "Манчестер Юнайтед".