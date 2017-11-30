Невероятный гол Руни с центра поля в английской Премьер-лиге
11:32, 30 ноября 2017Футбол
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В матче с "Вест Хэмом" нападающий "Эвертона" Уэйн Руни оформил хет-трик. Один из голов получился просто шикарным.
Уэйн Руни забил гол со своей половины поля / Reuters
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни оформил хет-трик в победном матче с "Вест Хэмом" 14-м туре английской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу "Эвертона". Один из мячей Руни забил с центра поля.
Об этом сообщает Goal.com.
Отметим, что Руни удалось оформить хет-трик впервые с 2011 года - тогда форвард еще выступал за "Манчестер Юнайтед".
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