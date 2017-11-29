Все команды 1/4 финала Кубка Украины поучаствовали в акции в поддержку украинской армии

Все команды-участницы четвертьфинала Кубка Украины приняли участие в акции в поддержку украинской армии в честь 26-летия Вооруженных сил Украины.

В частности, донецкий «Шахтер» в Харькове принял участие в акции в поддержку Вооруженных сил Украины, сообщается в клубном Facebook команды. На матче 1/4 финала Кубка страны «Шахтер» присоединился к акции Федерации футбола Украины «Гордимся! Поздравляем!» в честь 26-летия ВСУ.

Перед началом встречи дети военнослужащих в зоне АТО вывели футболистов на поле. Игроки и дети были в специальных футболках с эмблемой ВСУ и патриотичной надписью «26 лет. Гордимся».

Исключением стали "Ворскла" и "Мариуполь", игроки которых, как сообщает Sport Arena, не надевали специальные футболки, но мячи детям подарили.

Целью акции, как сообщает официальный сайт УПЛ, является привлечение внимания к празднованию 26-летия дня Вооруженных сил Украины и поддержке детей, родители которых защищают страну в зоне АТО.

Напомним, что на днях разгорелся скандал из-за того, что игроки "Шахтера" и "Мариуполя" не надели футболки с надписью «Мій тато — герой» перед своими матчами 17-го тура УПЛ. Эта акция была организована Федерацией футбола участников АТО. В донецком клубе объяснили произошедшее тем, что команда не была хозяином матча и не была официально предупреждена.

Как уже сообщал УНИАН, в полуфинал Кубка Украины пробились "Мариуполь", "Динамо", "Днепр-1" и "Шахтер".

Акция "Пишаємось" продлится также и в 18-м и в 19-м турах Премьер-лиги, которые станут заключительными перед зимней паузой.