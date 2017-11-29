Команда "Днепр-1" из второй лиги вышла в полуфинал Кубка Украины

Во Львове на стадионе "Скиф" прошел матч в рамках четвертьфинала Кубка Украины - футбольный клуб "Львов" принимал новосозданный "Днепр-1". Напомним, что обе команды представляют вторую лигу.

"Днепр-1", проигрывая по ходу поединка, сумел отыграться, а в конце овертайма - и вырвать победу со счетом 2:1.

Львовяне открыли счет на 24-й минуте - Кисленко пробил головой с линии вратарской. "Днепр-1" после этого много атаковал и мог сравнять счет уже до перерыва, но отложил дело на второй тайм. На 75-й минуте Снижко головой отправил мяч в угол ворот.

После забитого гола "Днепр-1" выглядел поактивней, но игра перешла в дополнительное время. Развязка в матче наступила на самом финише, за две минуты до конца овертайма. Сначала свой момент упустили хозяева, а затем были наказаны: Ярослав Поплавка с 15 метров угодил в стойку, от которой мяч залетел в ворота. В итоге - победа днепрян со счетом 2:1.

"Днепр-1" присоединился к другим полуфиналистам Кубка Украины - "Мариуполю", "Динамо" и "Шахтеру".