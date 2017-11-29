"Шахтер" без проблем прошел "Верес" в четвертьфинале Кубка Украины

В Харькове состоялся четвертьфинальный матч Кубка Украины - "Шахтер" принимал "Верес" из Ровно, сообщает официальный сайт ФФУ.

Любопытно, что наставник "Вереса" Юрий Вирт решил выставить на игру фактически второй состав. Дело в том, что в субботу, 2 декабря, "Шахтер" и "Верес" встретятся снова, на этот раз в чемпионате страны, и ровенчане решали сделать ставку на следующую встречу.

В стартовом составе "Шахтера" также вышли резервисты Петряк и Хочолава, а также Коваленко, не часто попадающий в последнее время в "основу".

Донецкая команда в итоге добыла легкую победу - 4:0. На 8-й минуте отличился Феррейра, на 45-й - Бернард. На 64-й забил Марлос, а на 83-й точку поставил Бланко Лещук.

"Шахтер" вышел в полуфинал Кубка страны.