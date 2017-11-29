"Динамо" на снегу одержало тяжелую победу над "Десной" в четвертьфинале Кубка

В Чернигове состоялся матч в рамках четвертьфинала Кубка Украины, в котором встречались черниговская "Десна" и киевское "Динамо".

Вице-чемпионы Украины добыли непростую победу над представителем первой лиги со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок прошел в сложных погодных условиях. Игра находилась под угрозой срыва из-за сильного снегопада. Работники в режиме нон-стоп расчищали поле стадиона имени Гагарина от снега, но тот продолжал падать, в итоге команды сыграли на снежном покрытии и играли красным мячом.

"Динамо" забило уже на 6- минуте - подачей Пиварича воспользовался Гармаш, который без подгтовки пробил мимо голкипера "Десны" - 1:0.

"Десна" провела матч на равных против фаворита и много атаковала, имела моменты, но сравнять счет подопечным Александра Рябоконя не удалось.

Более того, в компенсированное время на 4-й добавленной минуте Беседин отдал пас на дебютанта "Динамо" Русина, который удвоил счет.

Победа "Динамо" - 2:0, которая выводит киевский клуб в полуфинал Кубка Укрины.