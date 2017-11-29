Вратарь "Мариуполя" и экс-голкипер "Шахтера" Худжамов: у меня есть обида на Луческу

Голкипер "Мариуполя", экс-вратарь "Шахтера" Рустам Худжамов стал героем рубрики "What's up?" в рамках популярного проекта #FootballHub.

В беседе с журналистом Владимиром Кобельковым один из ведущих вратарей Украины рассказал, почему ему не удалось в свое время заиграть в "Шахтере" и осталась ли обида на Мирчу Луческу.

"Есть ли обида на Луческу? У меня – конечно. Обида не потому что я не играл, ведь тренер определяет кому играть. Обида потому, что не отпустили меня. У меня были предложения от хороших команд. "Металлист" хотел меня купить. Тот "Металлист", который дошел до четвертьфинала Лиги Европы. Был момент, когда Саша Горяинов порвал ахилл. Мне первому тогда позвонили через 20 минут после игры, сказали, что хотят забрать. Спросили, как ты на это смотришь. Как я мог на это смотреть, если в "Шахтере" два года не играл? Моя первая задача всегда была играть", - сказал Худжамов.

Также голкипер рассказал о странных обычаях бразильских футболистов "Шахтера".

"На день рождения у них такой обычай. Они незаметно подкрадываются сзади к именнинку, разбивают куриные яйца на голове и обсыпают мукой. Я это наблюдал, как они гоняются друг за другом, как дети малые. Веселые ребята", - вспоминает голкипер.

Читайте такжеИгроки "Шахтера" Степаненко, Кривцов и Худжамов помогали воинам АТО - известная телеведущаяКроме того, Рустам Худжамов рассказал, что имеет свой бизнес.

"Ближе к концу карьеры возникают мысли - чем заниматься, куда податься. Кто рестораны открывает, кто мойки, кто тренером, кто агентом. Мне стрельнула такая мысль, просто перед сном – изготавливать вратарские перчатки! Я где-то до 4-х утра не мог заснуть, у меня сразу пошло прорабатывание - что делать, куда обращаться, как назвать, концепция... Сейчас я делаю вещь, за которую не стыдно, и вещь, которую через пять лет будут знать во всем мире. Мои перчатки уже носят такие вратари, как Максим Коваль ("Динамо"), Богдан Шуст ("Ворскла"), Герман Пеньков ("Сталь"), Андрей Лунин ("Заря").

Как сообщал УНИАН, легендарный футболист и тренер Олег Блохин в интервью #FootballHub поделился своими мыслями об украинском футболе.