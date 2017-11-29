"Мариуполь" стал первым полуфиналистом Кубка Украины, обыграв "Ворсклу"

В Полтаве прошел четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором "Ворскла" принимала на своем поле "Мариуполь".

В первом тайме команды обменялись голами. На 13-й минуте счет открыл нападающий ворсклян Владислав Кулач, но уже на 24-й форвард гостей Андрей Борячук восстановил статус-кво.

Решающей стала 77-я минута, когда "Мариуполь" провел скоростную контратаку. Вратарь хозяев Богдан Шуст отбил один удар соперника, но в нужном месте оказался Андрей Тотовицкий, который пяткой отправил мяч в ворота.

В завершающие 15 минут мариупольцы сумели отбить атаки "Ворсклы" и одержали победу - 2:1.

Напомним, в других четвертьфинальных матчах Кубка Украины сегодня сыграют "Львов" - "Днепр-1", "Десна" - "Динамо", а также "Шахтер" - Верес".