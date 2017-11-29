Видео-трансляция "Львов" - "Днепр-1": Кубок Украины, 1/4 финала

Сегодня во Львове на старейшем из ныне действующих стадионов - "Скиф" - состоится четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором встречаются команды из второй лиги - ФК "Львов" принимает "Днепр-1".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хотя команды и выступают в одной лиге, но между собой встретятся впервые: львовяне занимают четвертое место в группе "А" второй лиги, а днепряне — лидеры группы "Б".

Интересно, что это не первый случай, когда участником полуфинала станет команда второй лиги. Первый случай произошел четыре сезона назад - в полуфинал Кубка прорвался черкасский "Славутич".

Матч "Львов" - "Днепр-1" начнется во Львове в 19.00.

Трансляция - Youtube.