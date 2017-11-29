Черниговская "Десна" пообещала игрокам миллион гривен за победу в матче с "Динамо"

Руководство черниговской "Десны" пообещало щедро вознаградить команду, если она обыграет "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины.

По информации телеканала "Футбол 1", за победу над вице-чемпионом Украины игроки "Десны" получат 1 млн гривен премии.

Как именно будут делиться эти деньги внутри команды – до конца неизвестно, но очевидно, что это хороший стимул для игроков, ведь зарплата футболистов в "Десне", по информации местных СМИ, составляет от 6 до 60 тысяч гривен.

Отметим, что "Десна" в прошлом сезоне заняла второе место в Первой лиге, но не сумела пройти аттестацию и не вышла в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне после 22 туров Первой лиги черниговчане занимают 5-е место в турнирной таблице.

Напомним, поединок Кубка Украины "Десна" – "Динамо" пройдет в Чернигове сегодня, начало – в 19:00.