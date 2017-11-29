Игроки "Шахтера" Степаненко, Кривцов и Худжамов помогали воинам АТО - известная телеведущая

Известная телеведущая Ахава Тесленко рассказала о том, как ряд игроков "Шахтера" помогали украинским воинам еще в начале боевых действий на востоке Украины на персональной страничке в Facebook.

"Ставить точки или Искать крайних в ситуации с "Шахтёром" и футболками я не буду. Но, как сказал Степаненко, на которого посыпался весь гнев, "мы многим помогаем, но мало кто об этом знает", - начала Тесленко.

Читайте такжеГендиректор "Шахтера":у нас не было никаких логических оснований запрещать детям одевать футболки на матче с ОлимпикомИ добавила: "Ещё в 14-15 году Степанеко, Кривцов и Худжамов через нас помогали АТО и скромно просили об это не оглашать, не хотели на этом пиариться. Поступок? Да! А ещё из клуба "Шахтер" нам прямо на Канал передавали футболки клуба с автографами для бойцов АТО. Да, среди наших бойцов есть болельщики ФК "Шахтер" и поверьте, они были счастливы".

"Так что, будем грести , как обычно, всех под одну патриотическую гребёнку?", - вопрошает телеведущая.

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Шахтер" обвинили в том, что команда перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" запретила детям, сопровождавшим игроков при выходе на поле одевать футболки с надписью "Мій тато - герой".

Позднее "Шахтер" опроверг свою причастность к якобы имевшему место инциденту, сославшись на статус гостевой команды, которая не имеет никакого отношения к организации матча и событий вокруг матча.