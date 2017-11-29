Гвардиола: Зинченко останется в "Манчестер Сити" до конца сезона

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от работы на тренировках украинского полузащитника Александра Зинченко, а также рассказал о том, на какой позиции планирует его использовать, сообщает SportArena со ссылкой на Manchester Evening News.

По словам менеджера Горожан, он доволен работой Зинченко на тренировках. Украинец еще не выходил на поле в нынешнем сезоне АПЛ, однако в последнем поединке против Хаддерсфилда (2:1) оказался на скамейке запасных. До этого хавбек находился в заявке команды на матч против Челси (1:0), а в кубковом поединке против Вулверхэмптона (0:0, 4:1 по пенальти) и вовсе вышел с первых минут.

«Решил включить Зинченко в заявку на матч против Хаддерсфилда, потому что он очень хорошо тренируется. Александр сыграл бы в заключительном поединке ЛЧ против Шахтера, поскольку заслуживает на это, однако из-за правил УЕФА были вынуждены не вносить его в заявку на турнир», — цитирует слова Гвардиолы издание.

«Не знаю, зачем УЕФА сделал это правило с заявочным списком на Лигу чемпионов. В прошлом сезоне остались без Яя Туре, в этом — без Александра Зинченко. Учитывая то количество игроков, которое есть в нашем распоряжении, нам пришлось кого-то убрать».

Читайте такжеГвардиола похвалил украинца Зинченко за его дебютный матч в "Манчестер Сити" В матче против Вулверхэмптона Зинченко сыграл на не родной позиции левого защитника. Вместе с тем, Гвардиола понимает, что основное амплуа украинца — атакующий полузащитник.

«Обычно Зинченко — атакующий полузащитник, но он также может сыграть на позиции вингера или крайнего защитника. Против Вулверхэмптона, который возглавляет турнирную таблицу в Чемпионшипе, Александр сыграл слева в обороне и выглядел очень хорошо».

«Зинченко, бесспорно, талантливый игрок. То, как он играет, какие решения принимает — все замечательно. Надеюсь что Александр, будучи молодым футболистом, поможет нам в будущем. Он останется с нами на весь сезон, поскольку у меня есть чувство, что будем его использовать в дальнейших поединках».

Этим летом СМИ сообщали о заинтересованности в украинском полузащитнике со стороны Наполи. В ноябре стало известно, что Жирона, которая находится в собственности владельцев Ман Сити, также готова усилиться хавбеком на правах аренды, однако сам Зинченко заверил, что ему неизвестно об этой возможности.

Как сообщал УНИАН, 20-летний Александр Зинченко – воспитанник Шахтера. Он перешел в Ман Сити из Уфы прошлым летом за 2 миллиона евро. Минувший сезон украинец провел в аренде в ПСВ, где не был успешен, сыграв лишь 12 матчей (4 ассиста) в чемпионате Голландии.

Сегодня Манчестер Сити сыграет против Саутгемптона в 14-м туре чемпионата Англии (начало — в 22:00 по киевскому времени).