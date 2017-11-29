Видео-трансляция, "Десна" - "Динамо": Кубок Украины, 1/4 финала

Сегодня в Чернигове состоится матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором местная "Десна" примет киевское "Динамо", сообщает официальный сайт турнира.

Встречаются команды, которые находятся в разных дивизионах украинского футбола - Премьер-лиге и второй по значимости Первой лиге.

"Динамо" идет на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, в то время как "Десна" занимает 5-е место в Первой лиге, отставая на 12 очков от лидера - киевского "Арсенала".

На котировках букмекерских контор "Динамо" считается явным фаворитом матча. Специализированный портал Betexplorer собрал данные 20 ведущих букмекерских контор мира, где на победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,14 к 1, на ничью - 6,84 к 1 и на победу "Дестны" - 12.11 к 1.

Матч "Десна" - "Динамо" начнется в Чернигове в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.