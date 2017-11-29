Пятов: "президент Федерации футбола участников АТО после матча с "Олимпиком" попросил мою футболку"

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал об истории произошедшей во время матча Премьер-лиги «Олимпик» - «Шахтер» беседе с terrikon.com.

- Я не понимаю зачем президент Федерации футбола АТО говорит по ТВ в адрес клуба такие нелицеприятные вещи. В перерыве матча с «Олимпиком» он находился в тоннеле игроков и попросил мою футболку. А уже после матча подошёл, пожал мне руку, поздравил «Шахтер» с победой. Футболку я ему отдал. Он ещё просил подписать. Не было ручки под рукой, но он не расстроился. Никакой агрессии, никаких претензий в наш адрес не было. А уже потом я увидел его в интернете, - отметил голкипер.

Читайте такжеГендиректор "Шахтера":у нас не было никаких логических оснований запрещать детям одевать футболки на матче с Олимпиком"Что касается футболок, насколько я знаю запретов никаких не было и быть не могло. Это же стадион им. Лобановского, как мы можем там делать запреты?" - добавил Андрей Пятов.

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Шахтер" обвинили в том, что команда перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" запретила детям, сопровождавшим игроков при выходе на поле одевать футболки с надписью "Мій тато - герой".

Позднее "Шахтер" опроверг свою причастность к якобы имевшему место инциденту, сославшись на статус гостевой команды, которая не имеет никакого отношения к организации матча и событий вокруг матча.