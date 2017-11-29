Роберто Карлос раскрыл секрет своего чудо-гола со штрафного в ворота Бартеза

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос объяснил, что помогло ему забить знаменитый гол со штрафного в товарищеском матче со сборной Франции в 1997 году. Слова спортсмена приводит L'Equipe.

«Мяч точно шел мимо, но ветер подхватил его и направил в ворота. Это было чудо», — заявил Карлос.

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Бразилец впервые за 20 лет заговорил о влиянии ветра на его удар. Так, в июне этого года он сказал, что сумел забить такой гол благодаря упорной работе на тренировках.

После удара футболиста мяч по дуге пролетел мимо стенки и, коснувшись штанги, залетел в сетку. В 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить траекторию полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой, из-за чего он смог изменить направление. Тем не менее многие считают, что этот гол нарушил законы физики.

Роберто Карлос в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом — в 1998-м.