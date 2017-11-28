Нынешняя травля "Шахтера" не имеет отношения к патриотизму - эксперт

Организованная против футбольного клуба "Шахтер" кампания не связана с реальными проблемами семей ветеранов АТО. Об этом заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя отказ "Шахтера" участвовать в несогласованной с ФФУ акции с патриотическими футболками перед матчем с "Олимпиком" в 17 туре УПЛ, сообщает Gazeta.ua.

"Сегодняшняя травля "Шахтера" не имеет никакого отношения к патриотизму, реальным вопросам поддержки детей ветеранов АТО и другим социальными или патриотическим темам. Это выглядит как политтехнологический прием, чтобы дискредитировать клуб, создать давление на его руководство", - отметил Бортник.

По его мнению, ситуация с неявкой подопечных Игоря Суркиса на матч в Мариуполь летом этого года давно показала, кто является патриотом, а кто лишь имитирует патриотизм.

"Особенно это отношение видно на фоне скандала по поводу неявки киевского "Динамо" на поединок в Мариуполь", - отметил Бортник.

По мнению эксперта, "Шахтер" давно доказал свой патриотизм, покинув родной Донецк, и сейчас у клуба должен быть иммунитет на такие нападки.

Читайте такжеПрезидент УПЛ: акция на матче "Олимпик" - "Шахтер" была частной, не под эгидой ФФУ или УПЛ"Я думаю, что к кому-кому, а к "Шахтеру" в отношении патриотизма ни у кого не должно быть вопросов. Клуб оставил все в Донецке, уехал в Украину, где представляет страну в Лиге чемпионов, является флагманом украинского футбола. У "Шахтера" должен быть иммунитет на такие нападки, потому что они неоднократно доказывали свой высший уровень украинского патриотизма. Мне сложно сказать, кто за этим стоит", - добавил политолог.

Напомним, ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что скандал вокруг футболок был создан искусственно, чтобы увести внимание от темы неявки киевского "Динамо" на игру в Мариуполь.