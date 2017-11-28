На матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити" осталось в продаже меньше 10 тысяч билетов

На матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - ""Манчестер Сити" в продаже осталось меньше 10 тысяч билетов, сообщается в Twitter ФК "Шахтер".

Билеты продаются в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на клубном сайте, напоминают в клубе.

Как сообщал УНИАН, игра в Харькове состоится 6 декабря. Для того, чтобы гарантированно попасть в плей-офф ЛЧ - 1/8 финала - горнякам необходимо не проиграть в матче против английской команды.