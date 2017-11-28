На матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити" осталось в продаже меньше 10 тысяч билетов
16:47, 28 ноября 2017Футбол
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Решающая игра группового раунда ЛЧ вызывает повышенный интерес в Харькове.
Билеты на матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" раскупаются с большой скоростью / twitter.com/FCShakhtar
На матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - ""Манчестер Сити" в продаже осталось меньше 10 тысяч билетов, сообщается в Twitter ФК "Шахтер".
Билеты продаются в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на клубном сайте, напоминают в клубе.
Как сообщал УНИАН, игра в Харькове состоится 6 декабря. Для того, чтобы гарантированно попасть в плей-офф ЛЧ - 1/8 финала - горнякам необходимо не проиграть в матче против английской команды.
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