Легендарный вратарь Лев Яшин стал главной фигурой на официальном постере ЧМ-2018

ФИФА представила официальный плакат чемпионата мира 2018 года. Центральной фигурой постера стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

Презентация прошла в Московском метрополитене. В ней приняли участие глава оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко и вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

"Это стилистика советского постконструктивистского плаката 1920-1930-х годов, ее уникальный графический язык, новая свежая поэзия пластических образов стала во всем мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов, – цитирует пресс-служба ФИФА дизайнера постера Игоря Гуровича. – Этот язык, безусловно, воспринимается во всем мире как русский. Поэтому, работая над плакатом, я очень хотел, вновь сделать этот язык современным и актуальным".

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Москве состоится жеребьевка финального турнира ЧМ-2018. Сам турнир пройдет в июне-июле следующего года в 11 городах РФ.