Гендиректор "Шахтера":у нас не было никаких логических оснований запрещать детям одевать футболки на матче с Олимпиком

Генеральный директор ФК "Шахтер" (Донецк) Сергей Пакин дал комментарий относительно инцидентов вокруг матча "Олимпик" - "Шахтер" на персональной страничке в Facebook.

В частности, гендиректор клуба отметил "За два дня до матча с "Олимпиком" Клуб получил официальное письмо от Федерации футбола Украины об акции в поддержку вооруженных сил Украины на кубковом матче с "Вересом", на котором дети должны будут выйти в футболках в поддержку военнослужащих ВСУ. «Шахтер» в тот же день подтвердил свое согласие на участие".

Исходя из вышесказанного, продолжает Палкин, "у клуба не было никаких логических оснований ЗАПРЕЩАТЬ детям одевать футболки на матче с "Олимпиком".

"Зачем делать запрет на этом матче, но соглашаться проводить акцию через три дня?!", - риторически вопрошает гендиректор клуба.

Читайте такжеПрезидент УПЛ: акция на матче "Олимпик" - "Шахтер" была частной, не под эгидой ФФУ или УПЛ"Запрет одевать футболки - это такое же наглое вранье, как и якобы «угроза» не выйти на матч. Любой здравомыслящий человек понимает – не выход на матч – это техническое поражение. Получить 3-0 – в разгар чемпионата, вы серьезно верите в этот бред?", - задается вопрос функционер.

"В этой истории мне искренне жаль детей, которых использовали как ширму, как прикрытие истинных мотивов. Их цинично использовали так же, как и организаторов этой акции, Федерацию футбола АТО, чьи намерения разменяли на выгоду в информационной атаке. Потрачено много денег, чтобы «разогнать» эту тему с заголовками, в которых главный акцент сделан на детях и АТО. Проплачены публикации, сделан вброс в соцсети и все ради того, чтобы уйти от темы Мариуполя. А кому это надо, мы все прекрасно понимаем …", - подытожил Сергей Палкин.

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Шахтер" обвинили в том, что команда перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" запретила детям, сопровождавшим игроков при выходе на поле одевать футболки с надписью "Мій тато - герой".

Позднее "Шахтер" опроверг свою причастность к якобы имевшему место инциденту, сославшись на статус гостевой команды, которая не имеет никакого отношения к организации матча и событий вокруг матча.