Информатор WADA Родченков назвал фамилии футболистов, которые замешаны в допинговой программе в России

Информатор Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков сообщил фамилии футболистов российской сборной, которые принимали запрещенные препараты.

Как сказал адвокат Родченкова Джим Уолден, его клиент готов предоставить ФИФА доказательства причастности игроков к государственной допинг-программе.

Читайте такжеМутко требовал испортить мочу украинского спортсмена, чтобы победил россиянин"Родченков готов поделиться с ФИФА доказательствами, что десятки российских футболистов, в том числе члены сборной России являются частью государственной допинг-программы", - цитирует слова Уолдена The Daily Mail.

Сообщается, что запрещенные препараты употребляли 34 футболиста. Среди них есть лидеры команды - Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Напомним, что ранее появилась информация о причастности Виталия Мутко к допингу российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2014.