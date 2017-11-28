Информатор WADA Родченков назвал фамилии футболистов, которые замешаны в допинговой программе в России

15:19, 28 ноября 2017
Футбол
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Доказательства он готов предоставить в ФИФА.

Родченков утверждает, что десятки российских футболистов, в том числе члены сборной России является частью государственной допинг-программы / russian.rt.com

Информатор Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков сообщил фамилии футболистов российской сборной, которые принимали запрещенные препараты.

Как сказал адвокат Родченкова Джим Уолден, его клиент готов предоставить ФИФА доказательства причастности игроков к государственной допинг-программе.

Читайте такжеМутко требовал испортить мочу украинского спортсмена, чтобы победил россиянин"Родченков готов поделиться с ФИФА доказательствами, что десятки российских футболистов, в том числе члены сборной России являются частью государственной допинг-программы", - цитирует слова Уолдена The Daily Mail.

Сообщается, что запрещенные препараты употребляли 34 футболиста. Среди них есть лидеры команды - Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Напомним, что ранее появилась информация о причастности Виталия Мутко к допингу российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2014.

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Теги: #допинг в российском спорте#Родченков ФИФА