Милевский ведет переговоры с чемпионом Болгарии "Лудогорцем"

Украинский нападающий белорусского «Динамо» (Брест) Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии.

Как сообщает болгарское издание «Топ Спорт», к 32-летнему форварду проявляет интерес чемпион страны «Лудогорец». Клуб уже начал переговоры с игроком. Трансфер оценивается в 800 тысяч евро.

Сам Милевский готов переехать в Болгарию. Отметим, что в "Лудогорце" выступает еще один украинец, экс-футболист "Карпат" Игорь Пластун.

После 17 туров «Лудогорец» занимает первое место в чемпионате Болгарии. Кроме того, команда выступает в Лиге Европы и после 5 туров группового этапа находится на второй строчке.

Милевский провел 15 матчей в чемпионате Беларуси в составе «Динамо» (Брест), в которых забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.