В среду на матчах Кубка страны ФФУ и Минобороны проведут акцию в поддержку воинов АТО

Экс-главный тренер сборной Украины, а ныне - руководитель Комитета ФФУ по сборным Мирон Маркевич рассказал о запланированной совместной акции ФФУ и Минобороны на матчи 1/4 финала кубка Украины.

«6 декабря будет день украинской армии. Федерация футбола Украины совместно с Министерством обороны проводит акцию в поддержку наших воинов, воюющих в АТО, и, конечно, в поддержку их детей.

Поэтому в эту среду на четвертьфинальные матчи Кубка Украины команды будут выводить детей в футболках с надписью «Гордимся», – сказал Маркевич, которого цитирует телеканал "Футбол".

Матчи 1/4 финала Кубка состоятся завтра, 29 ноября. Между собой сыграют "Ворскла" - "Мариуполь", "Десна" - "Динамо", "Львов" - "Днепр-1", а также "Шахтер" - "Верес".

Напомним, ранее прошла акция Федерации футбола участников АТО, в которой не принимал участие «Шахтер».