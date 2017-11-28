Месси стал самым высокоплачиваемым футболистом мира, Роналду - только четвертый

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, продливший на прошлой неделе контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По условиям сделки, годовой оклад 30-летнего аргентинца составляет 30 миллионов евро, а с учетом бонусов – 43 миллиона евро. Также аргентинец получил подъемные при подписании договора в размере 50 миллионов евро.

Читайте такжеМесси пообещал совершить паломничество, если выиграет ЧМ-2018Ранее самым высокооплачиваемым игроком мира являлся еще один аргентинец Карлос Тевес, который в китайском «Шанхай Шеньхуа» зарабатывает 38 миллионов евро в год.

Следом в списке самых высокооплачиваемых идут бразилец Неймар («ПСЖ», 36 млн), португалец Криштиану Роналду («Реал», 21 млн, 34 млн с учетом бонусов) и бразилец Оскар («Шанхай Теллэйс», 24 млн).