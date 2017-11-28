Президент УПЛ: акция на матче "Олимпик" - "Шахтер" была частной, не под эгидой ФФУ или УПЛ

Президент УПЛ Владимир Генинсон прокомментировал акцию, сутью которой было то, чтобы игроки выходили перед матчами в футболках: «Мій тато – герой АТО», сообщает телеканал Футбол.

- Это не официальная акция под эгидой Премьер-лиги или под эгидой Федерации футбола Украины. Решение по всем официальным акциям мы высылаем в дирекции всех клубов, и только после этого акция становится официальной, под эгидой Федерации или УПЛ, - отметил руководитель УПЛ.

Читайте такжеГендиректор "Шахтера": некоторые люди хотят увести нас от главной темы последнего времени - Мариуполя - и не останавливаются ни перед чем, готовы прикрываться даже детьми"Это частная акция, с которой обратилась Федерация футбола воинов АТО к клубам. Это было не под эгидой ФФУ и не под эгидой УПЛ", - добавил Генинсон.

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Шахтер" обвинили в том, что команда перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" запретила детям, сопровождавшим игроков при выходе на поле одевать футболки с надписью "Мій тато - герой".

Позднее "Шахтер" опроверг свою причастность к якобы имевшему место инциденту, сославшись на статус гостевой команды, которая не имеет никакого отношения к организации матча и событий вокруг матча.