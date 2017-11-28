Футболисты "Динамо" посетили раненых воинов АТО

Футболисты «Динамо» посетили киевский госпиталь, в котором проведали раненых воинов АТО.

Об этом сообщила на странице в Facebook волонтер Наталья Юсупова. На встрече побывали игроки "Динамо" Николай Морозюк, Евгений Хачериди, Максим Коваль, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков и тренер Олег Лужный.

«Динамовцы проведали воинов, принесли им мячи с автографами, шарфы, футболки, продукты. Ребята очень довольны, моменты радости. Футболистов «Динамо» наши воины ждали, как дети - Новый год. Встреча прошла очень бурно, хотя видно было, что футболисты просто подавлены увиденным, ранения у солдат очень тяжелые. Спасибо динамовцам, что сказали очень важные слова поддержки, проведали и поблагодарили каждого солдата за защиту нас и нашей страны», – написала Юсупова.

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола участников АТО обвинила "Шахтер" в том, что донецкий клуб отказался выдать футболистам футболки с надписью "Мой папа - герой". В "Шахтере" ответили на обвинения.