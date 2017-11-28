Буффон пообещал вернуться в 60 лет в случае недостатка вратарей в Италии
03:02, 28 ноября 2017Футбол
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что он не потерял желание играть за сборную Италии.
Джанлуиджи Буффон / REUTERS
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что он не потерял желание играть за сборную Италии и будет готов вернуться в национальную команду. Слова игрока приводит Football Italia.
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«Я уже достиг определенного возраста, поэтому мне нужно сделать паузу. Но если в Италии не останется вратарей и меня попросят вернуться, я сделаю это даже в 60 лет», — сказал Буффон.
39-летний Буффон завершил международную карьеру после того, как Италия не смогла попасть на чемпионат мира — 2018.
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