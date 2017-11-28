Гендиректор "Шахтера": некоторые люди хотят увести нас от главной темы последнего времени - Мариуполя - и не останавливаются ни перед чем, готовы прикрываться даже детьми

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин в эфире «Футбол NEWS» прокомментировал тему с резонансной историей вокруг матча «Олимпик» - «Шахтер» - о якобы отказе участвовать в акции в поддержку АТО, сообщает телеканал "Футбол".

- Мы доподлинно знаем, кто организатор этого мероприятия. Доподлинно знаем, что сегодня некоторые люди хотят увести нас от главной темы последнего времени - темы Мариуполя. Вот и организовываются такие мероприятия, чтобы опорочить наше имя. Самое печальное в том, что люди не останавливаются ни перед чем и готовы прикрываться детьми, лишь бы достичь своей цели, - сказал Сергей Палкин.

Читайте также"Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с надписью "Мой папа - герой" Уже в эту среду пройдет официальная акция от ФФУ с участием детей АТО, в которой «Шахтер» примет участие:

- В четверг получили письмо от ФФУ – это письмо было отослано ФК «Шахтер», «Десне», «Ворскле», ФК «Львов» – о том, что на матче Кубка Украины будет проводиться акция с участием детей воинов АТО. Мы сразу ответили, что примем участие в этой акции. Поддержали это начинание. Все нормально, в нормальных рамках. Понятных. Мы оперировать готовы только в официальных мероприятиях, – отметил генеральный директор «Шахтера».

Ранее сообщалось, что "Шахтер" не мог что-либо и кому-либо запрещать на матче "Олимпик" - "Шахтер" согласно реглменту соревнований, так как являлся гостевой командой в данной игре.