Блохин: не поверю, что из тысячи ребят нельзя найти 2-3 способных футболиста

Легендарный футболист и тренер Олег Блохин в эксклюзивном интервью #FootballHub, в рамках рубрики "БебетоРомарио" в беседе с журналистом Романом Бебехом поделился своими мыслями об украинском футболе.

"Я прочитал статистику. На "Шахтер" пришло 11 тисяч, на киевское "Динамо" с "Ворсклой" пришло 7 тысяч, а все остальные команды собрали 3 тысячи зрителей. Как может на стадион прийти 500 человек? Это ты шёл мимо и решил зайти посмотреть футбол? Это уровень футбола, значит, искуственно создаем? Так может нужно 12 команд, чтобы поднимали уровень? Как я приду на стадион, если тут даже туалета нет?"

Рассуждая на тему воспитания молодых футболистов, Блохин отметил:

"С детьми нужно работать не по шаблону. Индивидуальности прорвутся, индивидумы должны быть. Я не поверю, что, допустим, из тысячи ребят нельзя найти 2-3 человека. Просто не заганяйте в рамки. Меня тоже пытались загнать в рамки. Пытались! Тот же Васильевич. Мое было мое. Я так видел. И как меня ни загоняли, я все равно видел так.

Читайте такжеБлохин: "Реал" в свое время предлагал за меня 4 миллиона долларов (видео)Кто мог подумать что я "Баварию" так обыграю, четверо человек? Защитники стоят и думают, ну, пришел какой-то мальчик, нас тут четыре человека, там никого нет. Что он будет делать? Раз-раз и забил! Непредсказуемость. А у нас кто обыгрывает? Один в один обыгрывайте, ребята! Лезьте в штрафную, зарабатывайте! Нельзя разорвать оборону, если вы одного не выдернули".

О молодом поколении футболистов Олег Блохин высказался так:

"Первый контракт. Купил феррари или мазератти, и все! Жизнь удалась! Все девочки мои. Но не в этом суть. Ты купил машину, ты купил квартиру, заработал деньги, создал семью, ты живешь, и жизнь идет дальше. А завтра что? Кому ты нужен? Кто тебя вспомнит? Мы, может, денег не заработали, но вот я оставил след в истории. Записано - обладатель Золотого мяча. Вот этого добейтесь!"

Блохин вспомнил о своих взаимоотношениях с журналистами во время тренерской работы в "Динамо".

"Когда тебе в микрофон говорят - когда ты уже уйдешь из киевского "Динамо"? Это что, подстава была? Или как? Меня после каждой игры журналисты снимали. Я даже не удивлялся. Провокации были, журналисты знали мой характер. Каждый проигрыш я переживал в себе, любой проигрыш в себе!.. Мне казалось, я проиграл, не команда. Нужно уважение иметь, ведь можно провоцировать любя. А когда в лоб - «когда вы уйдете?». Скажи по-другому, мол, Владимирович, а вы не задумывались об уходе? Я бы сказал, ребята, я не против. Вот, сейчас прийду, рюмочку выпью и подумаю".