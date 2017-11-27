"Карпаты" проиграли Спортивный суд в Лозанне и должны заплатить бывшему игроку 74 тысячи долларов
16:52, 27 ноября 2017Футбол
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Спортивный арбитражный суд Лозанны признал правоту игрока Владимира Гудымы и его адвокатов.
Владимир Гудыма / fckarpaty.lviv.ua
Спортивный арбитражный суд Лозанны принял решение по делу львовских "Карпат" против экс-игрока клуба Владимира Гудымы. Суд признал законными требования футболиста, которому "Карпаты" должны выплатить 74 тысячи долларов долга по контракту и возместить судебные издержки.
Об этом сообщает Sport Arena.
Таким образом суд подтвердил решение Палаты по разрешению споров ФФУ, которая отклонила прошение «Карпат» о пересмотре дела.
Напомним, ранее «Карпаты» предъявляли в Палату по разрешению споров решение гражданского суда, который истолковал контракт Гудымы в пользу клуба и фактически отменил долг футболисту. Хотя ФИФА выступает категорически против вмешательства гражданских судов в футбольные дела.
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