У Роналду наконец-то появился памятник, который похож на него (фото)

У звезды сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду появился еще один памятник. На этот раз он установлен на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене "Реала".

Об этом сообщает ESPN.

Автором статуи футболиста является испанский скульптор Хосе Антонио Наварро Артеага. "Я хотел отразить внутреннюю силу Криштиану, когда он готовится к исполнению штрафного или углового", - поделился скульптор.

Болельщики, которые первыми увидели новый памятник Роналду, с облегчением отметили, что он является значительно более приближенным к оригиналу, чем печально известная статуя Криштиану, установленная на его родине - острове Мадейра.

Напомним, бюст футболиста в португальском Фуншале шокировал фанатов и был высмеян в соцсетях.