"Милан" уволил главного тренера Монтеллу и назначил Гаттузо

Итальянский "Милан" отправил в отставку Винченцо Монтеллу с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды. Накануне "Милан" под руководством Монтеллы на своем поле сыграл вничью с "Торино" - 0:0.

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В 14 турах текущего сезона «Милан» набрал 20 очков. Команда идет на 7-м месте, проиграв в очных матчах всем соперникам из топ-шестерки.

Монтелла возглавил "Милан" в 2016 году и сразу же выиграл с ним Суперкубок Италии. Под его руководством в прошлом сезоне команда финишировала на 6-м месте в турнирной таблице Серии А.