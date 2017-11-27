Главный тренер сборной Германии Лев после ЧМ-2018 может возглавить "Баварию" - Bild

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить "Баварию" в 2019 году, сообщает Bild.

Источник сообщает, что мюнхенский клуб хочет пригласить 57-летнего специалиста после его ухода из национальной команды.

Ожидается, что Йоахим покинет сборную после чемпионата мира-2018 года и возьмет перерыв на год. В то же время руководители "Баварии" попытаются уговорить нынешнего рулевого Юппа Хайнкеса остаться в клубе до лета 2019 года, дабы затем пригласить Лева.

Напомним, что Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года, выиграв за это время чемпионат мира-2014. Кроме этого 57-летний специалист становился серебрянным призером чемпионата Европы-2008, дважды бронзовым призером Евро-2012 и Евро-2016, а также бронзовым призером ЧМ-2010.