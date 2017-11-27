Месси не может забить в 6 матчах подряд - такого не было на протяжении 7 лет
11:43, 27 ноября 2017Футбол
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В воскресенье форвард также не смог отличиться в игре с "Валенсией".
Лионель Месси не забивает в шести матчах подряд / Reuters
Форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог поразить ворота в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).
Безголевая серия аргентинца во всех турнирах достигла 6 игр (5 в составе клуба, одна встреча – за сборную Аргентины в Москве), пишет Goal.com.
Читайте такжеМесси подписал новый контракт с "Барселоной" до конца сезона 2020/2021Последний раз Месси не забивал в 6 матчах подряд летом 2010 года, когда его безголевая серия составила 7 игр (6 из них - в составе сборной).
Тем не менее, стоит отметить, что после 13 туров чемпионата Испании Месси с 12 забитыми мячами продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Симоне Дзадзу («Валенсия») на 3 гола.
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