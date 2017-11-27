Месси не может забить в 6 матчах подряд - такого не было на протяжении 7 лет

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог поразить ворота в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).

Безголевая серия аргентинца во всех турнирах достигла 6 игр (5 в составе клуба, одна встреча – за сборную Аргентины в Москве), пишет Goal.com.

Читайте такжеМесси подписал новый контракт с "Барселоной" до конца сезона 2020/2021Последний раз Месси не забивал в 6 матчах подряд летом 2010 года, когда его безголевая серия составила 7 игр (6 из них - в составе сборной).

Тем не менее, стоит отметить, что после 13 туров чемпионата Испании Месси с 12 забитыми мячами продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Симоне Дзадзу («Валенсия») на 3 гола.