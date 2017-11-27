Форвард "Динамо" Кравец стал отцом двойни (видео)
11:14, 27 ноября 2017Футбол
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У Артема и Анны Кравец родились два мальчика.
В семье Артема Кравца родилась двойня / Instagram
Радостное событие произошло в семье нападающего киевского «Динамо» Артема Кравца – футболист стал отцом двойняшек.
В субботу, 25-го ноября, супруга Анна подарила динамовцу двоих мальчиков - об этом сообщил сам игрок на своей странице в социальной сети Instagram, разместив фото новорожденных. «Спасибо Господу за наше двойное счастье», - сделал подпись счастливый отец.
У нападника київського "Динамо" Артема Кравця народилася двійня
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