Турнирная таблица УПЛ: тур без ничьих и без сенсаций
22:07, 26 ноября 2017Футбол
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"Олимпик" уступил третье место в таблице ровенскому "Вересу".
upl.ua
Состоялись все матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги. В туре не состоялось ни одной ничьей. Самым результативным оказался поединок с участием чемпиона: "Шахтер" забил четыре гола в ворота "Олимпика", однако и сам пропустил дважды.
"Олимпик", который до этого занимал третью строчку в таблице, уступил место в тройке "Вересу", и это главное изменение в таблице.
Премьер-лига, 17-й тур
"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1
"Олимпик" - "Шахтер" - 2:4
"Верес" - "Черноморец" - 3:1
"Александрия" - "Карпаты" - 3:0
"Заря" - "Зирка" - 1:0
"Сталь" - "Динамо" - 0:2
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