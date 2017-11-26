Турнирная таблица УПЛ: тур без ничьих и без сенсаций

Состоялись все матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги. В туре не состоялось ни одной ничьей. Самым результативным оказался поединок с участием чемпиона: "Шахтер" забил четыре гола в ворота "Олимпика", однако и сам пропустил дважды.

"Олимпик", который до этого занимал третью строчку в таблице, уступил место в тройке "Вересу", и это главное изменение в таблице.

Премьер-лига, 17-й тур

"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1

"Олимпик" - "Шахтер" - 2:4

"Верес" - "Черноморец" - 3:1

"Александрия" - "Карпаты" - 3:0

"Заря" - "Зирка" - 1:0

"Сталь" - "Динамо" - 0:2