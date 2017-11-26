"Динамо" добыло легкую победу над "Сталью" в заключительном матче 17-го тура УПЛ

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялась встреча в рамках 17-го тура УПЛ. "Динамо" в ранге номинальных гостей обыграло "Сталь" (Каменское) со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

На 13-й минуте 19-летний динамовский дебютант Николай Шапаренко вышел на свидание с голкипером, но не пожадничал и отдал пас на находившегося в лучшей позиции Дьемерси Мбокани.

В начале второго тайма Виктор Цыганков накрутил на фланге защитников и сделал подачу в центр, где Николай Морозюк головой расстрелял ворота соперника.

"Динамо" благодаря этой победе набрало 35 очков и продолжает занимать 2- место в таблице.