Онлайн-видеотрансляция "Заря - "Зирка": УПЛ, 17-й тур

Сегодня в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" проходит заключительный матч 17-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" в ранге хозяев принимает "Зирку" из Кропивницкого, сообщает сайт УПЛ.

"Заря" занимает место в середине турнирной таблицы, находясь на 6-м месте. У команды 20 очков. "Зирка" имеет на 6 очков меньше и занимает 10-ю строчку. Следует отметить, что матч первого круга между этими командами завершился в пользу клуба из Кропивницкого (2:1).

Стоит добавить, что футболисты "Зари" имели всего два дня на подготовку к игре - в четверг команда Юрия Вернидуба проводила матч Лиги Европы против шведского "Эстерсунда" на выезде (0:2).

Игра "Заря" - "Зирка" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.