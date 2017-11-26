"Верес" прервал свою ничейную серию в УПЛ и вышел на третье место в турнирной таблице

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" состоялся поединок 17-го тура УПЛ, в котором ровенский "Верес" в качестве номинального хозяина принимал "Черноморец".

Матч завершился уверенной победой команды из Ровно - 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Решающего преимущества подопечные Юрия Вирта добились в первом тайме. На 25-й минуте Роман Карасюк открыл счет, в самом конце первой половины встречи, на 45-й минуте, Ростислав Волошинович забил второй гол в ворота гостей.

На 54-й минуте арбитр назначил 11-метровый в ворота "Черноморца", который реализовал Михаил Сергийчук.

Одесситы сумели отличиться всего лишь раз - 68-й минуте Алексей Хобленко сделал счет 3:1.

"Верес" победил и прервал свою 7-матчевую ничейную серию в Премьер-лиге. Ровенцы набрали 25 очков и вышли на третье место (у "Олимпика" и "Ворсклы", которые имеют также по 25 баллов, хуже разница забитых и пропущенных мячей).