"Шахтер" не мог запрещать детям выходить в футболках "Мой папа - герой!" в гостевом матче УПЛ и организует подобную акцию на домашнем матче Кубка Украины

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) не мог запрещать детям, сопровождавшим футболистов при выходе на поле, одевать футболки "Мой папа - герой", как команда-гость в игре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги "Олимпик" - "Шахтер".

Как гостевая команда, "Шахтер" не имел отношения к организации игры и мероприятиям вокруг игры, одним из которых является сопровождение футболистов детьми при выходе на поле перед матчем.

В свою очередь, "Шахтер" организует подобную акцию во время домашнего матча в рамках Кубка Украины против ровенского "Вереса", который состоится 29 ноября в Харькове, на ОСК "Металлист".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с надписью "Мой папа - герой".