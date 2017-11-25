Фонсека: можете делать что угодно, но "Шахтер" будет очень силен

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека был очень краток и эмоционален после окончания поединка 17-го тура УПЛ против Олимпика (4:2), сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 2.

В этой игре португальский специалист был удален главным арбитром матча Евгением Арановским на 34-й минуте после того, как вступил в словесную перепалку с рефери.

Причиной спора Фонсеки сперва с четвертым арбитром, а затем и с главным стал эпизод, в котором судьи не увидели пенальти в ворота "Олимпика", когда Шестаков рукой прервал передачу с левого фланга атаки горняков, находясь в собственной штрафной.

Остаток встречи Фонсека досматривал за пределами тренерской скамьи, а руководил командой его первый ассистент Нуну Кампуш.

«Скажу только две вещи. Первое – проанализировать игру вы можете сами, а мне совершенно не хочется. Второе – вы можете делать все что угодно, но "Шахтер" будет здесь, будет до конца и будет очень силен. Запомните это», — эмоционально заявил Фонсека в интервью телеканалу Футбол 2 после игры и спешно покинул флеш-зону, оставив у телекамеры своего переводчика, который как раз доносил сказанное португальцем.

Отметим, что ближе к концовке первого тайма Арановский все же поставил пенальти в ворота "Олимпика", но в более спорной ситуации, когда Шабанов завалил Ракицкого.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл в дерби у "Олимпика" со счетом 4:2 и продолжает оставаться единоличным лидером турнирной таблицы, увеличив отрыв от идущего вторым "Динамо" до 7 очков. Киевляне завтра смогут сократить отставание от горняков, если обыграют в Каменском "Сталь".