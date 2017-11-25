Ярмоленко и Коноплянка не смогли отличиться в матче Бундеслиги с восемью голами

В Дортмунде завершился матч чемпионата Германии с участием двух команд украинских легионеров Бундеслиги, в котором длртмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке-04" из Гельзенкирхена, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 4:4.

Ни один из восьми голов не забили украинские легионеры, который провели на поле большую часть матча. Андрей Ярмоленко был заменен в составе "Боруссии" на 68-й минуте, а Евгений Коноплянка в составе "Шальке" провел всю игру.

Любопытно, что к середине первого тайма "Боруссия" вела со счетом 4:0. До 24-й минуты включительно, голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11), Бенжамин Стамбули, (автогол, 17), Марио Гётце (20), и Рафаэль Геррейру (24).

Преимущество дортмундцев казалось огромным, но во втором тайме от неги не осталось и следа. Гвидо Бургшталлер на 62-й минуте начал голевую погоню за соперником, которую поддержали Амин Харит (64), Даниэль Калиджиури (84) и Налдо, спасший свою команду от поражения уже в добавленное арбитром время, на 94-й минуте.

Стоить также отметить, что на 71-й минуте, при счете 4:2 в пользу своей команды, игрок "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг получил вторую желтую (первую - на 54-й минуте) и, автоматически, красную карточку.

Таким образом, в текущей турнирной таблице Бундеслиги у "Боруссии" теперь 21 очко и команда находится на 4-м месте. У "Шальке" - 24 балла и 3-е место в таблице.