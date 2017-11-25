"Шахтер" выиграл у "Олимпика" в центральном матче тура УПЛ с шестью голами

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился центральный матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в которо донецкий "Шахтер" обыграл земляков из "Олимпика" сообщает офциальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 4:2.

Команды более чем ярко начали матч, обменявшись голами в первые 7 минут игры. Счет на 5-й минуте открыл Факундо Феррейра, а спустя 2 минуты Владимир Приемов сравнял результат. В оставшееся время в первом тайме лидер чемпионата Украины владел небольшим преимуществом, которое реализовал в гол с пенальти. Удар с 11-метровой отметки удался Феррейре, который сделал дубль.

Незадолго до реализованного пенальти судья не назначил еще один 11-метровый в ворота "Олимпика", чем вызвал буру негодования у игроков и тренера горняков. Если футболисты "Шахтера" не сильно спорили, то Фонсеку судья удалил в подтрибунное помещение.

После перерыва Бернард и Фред своими точными ударами довели преимущество горняков до крупного, а в самой концовке игры, на 89-й минуте игрок "Олимпика" Артем Шабанов забил второй гол своей команды и установил окончательный счет игры.

Таким образом, горняки набрали 39 очков и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ. У "Олимпика" осталось 25 баллов и команда делит 3-4 места с полтавской "Ворсклой".