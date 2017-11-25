"Ворскла" в меньшинстве обыграла "Мариуполь" в стартовом матче 17-го тура УПЛ

В Мариуполе завершился первый матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал на своем поле полтавскую "Ворсклу" и уступил сопернику, сообщает официальный сайт соревнований,

Матч завершился со счетом - 0:1.

Ключевой эпизод игры произошел на 79-й минуте, когда игрок "Ворсклы" Павел Ребенок подал угловой, а Вячеслав Шарпар точно пробил по воротам.

Любопытно, что за 20 минут до этого эпизода гости остались в меньшинстве. На 55-й минуте Александр Скляр получил красную карточку. Футболист пошел в грубый подкат в центре поля и арбитр показал вторую желтую карточку.

Таким образом "Ворскла" выиграла очень важный с турнирной точки зрения матч, набрав 25 очков (5-е место) и опережая теперь "Мариуполь" на 5 баллов - 20 очков, 7-е место.

17-й тур УПЛ продолжится сегодня вечером центральной игрой, в которой занимающий 3-е место в турнирной таблице "Олимпик" сойдется с лидером УПЛ донецким "Шахтером".