Месси получил "Золотую бутсу" за сезон 2016/17.

В пятницу в Барселоне состоялась торжественная церемония вручения "Золотой бутсы" за сезон 2016/17 аргентинцу Лионелю Месси, сообщается в официальном Twitter футбольного клуба "Барселона".

По итогам прошлого сезона игрок провел 34 матча в испанской Ла Лиге, где забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачетных очка. Второе место занял форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

Ранее Лионель Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского Реала Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.

«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Впервые была вручена в 1968 году.