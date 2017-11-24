ФФУ назначила официальных лиц на матчи 1/4 финала Кубка Украины

Игры состоятся 29 ноября.

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 годов, сообщает официальный сайт ФФУ. Список назначений арбитров, наблюдателей арбитража, делегатов и офицеров безопасности ФФУ выглядит таким образом: «Ворскла» (Полтава) – «Мариуполь» (Мариуполь): арбитр – Абдула А.Б. (Харьков), ассистенты арбитра – Чос М.В. (Киев), Ярмолинский Л.М. (Киев), четвертый арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон) наблюдатель арбитража – Лисенчук С.Г. (Киев), делегат ФФУ – Володин В.М. (Херсонская ОФФ) «Десна» (Чернигов) – «Динамо» (Киев): арбитр – Можаровский Ю.А. (Львов), ассистенты арбитра – Высоцкий В.А. (Запорожье), Матяш В.В. (Донецк), четвертый арбитр – Грисьо Ю.Я. (Львов), наблюдатель арбитража – Дердо В.Г. (Черноморск), делегат ФФУ – Карапетян Е.Т. (Тернопольская ОФФ), офицер безопасности ФФУ – Свистун А.В. (Черниговская ОФФ) «Львов» (Львов) – «Днепр-1» (Днепр): арбитр – Кривоносов Н.А. (Киев), ассистенты арбитра – Нижник В.А. (Винница), Найко А.А. (Черновцы), четвертый арбитр – Новохатний В.В. (Киев), наблюдатель арбитража – Шандор А.А. (Львов), делегат ФФУ – Задорожняк С.Г. (Черновицкая ОФФ) «Шахтер» (Донецк) – «Верес» (Ровно): арбитр – Романов В.М. (Днепр), ассистенты арбитра – Скрипка А.М. (Кропивницкий), Приступа Сек.А. (Киев), четвертый арбитр – Труханов К.В (Харьков), наблюдатель арбитража – Петров.Д. (Харьков), делегат ФФУ – Тополянский В.Ю. (Харьковская ОФФ)

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